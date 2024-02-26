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Лидеры 20 европейских стран обсудят сегодня в Париже вопрос Украины


26.02.2024   10:58


Лидеры 20 европейских стран обсудят сегодня в Париже вопрос Украины. Информацию об этом распространяет Елисейский дворец.

Европейские лидеры покажут президенту России Владимиру Путину, что Европа решительна в вопросах Украины, и они дадут отпор заявлениям России о том, что она обязательно выиграет войну.

«Мы хотим послать очень сильный сигнал Путину, что он не сможет победить Украину. Наша цель – разрушить эту идею. Он хочет, чтобы мы поверили, что он каким-то образом победит», — заявил представителям СМИ представитель Елисейского дворца.

Как пишет Reuters, во встрече в Париже примут участие канцлер Германии Олаф Шольц, министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон, премьер-министр Испании Педро Санчес и лидеры других стран. От США в конференции примет участие помощник госсекретаря Джим О’Брайен.


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