

Глава МИД Грузии выступит в Женеве в рамках 55-й сессии Совета ООН по правам человека

26.02.2024 11:23





По информации МИД Грузии, министр иностранных дел Илия Дарчиашвили 26 февраля примет участие в 55-й сессии сегмента высокого уровня Совета ООН по правам человека и выступит с речью перед участниками.



Министр расскажет о национальной стратегии защиты прав человека Грузии на 2022-2030 годы, а также об усилиях и шагах, предпринятых грузинской стороной для защиты прав различных групп населения.



«Особое внимание будет уделено ситуации в оккупированных Абхазии и Цхинвальском регионе с точки зрения прав человека и гуманизма.



В рамках визита в Женеву министр иностранных дел проведет встречи с председателем Совета ООН по правам человека, верховным комиссаром ООН по правам человека, верховным комиссаром ООН по делам беженцев и коллегами-министрами», — говорится в сообщении МИД Грузии.





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