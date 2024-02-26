

Китай ввел безвизовый режим для граждан Грузии

26.02.2024 11:41





Китайская Народная Республика приняла решение установить безвизовый режим с Грузией. Об этом сообщил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на заседании правительства.



По его словам, в результате этого решения граждане Грузии смогут провести в Китае 30 дней.



«Китайская Народная Республика приняла решение ввести безвизовый режим для граждан Грузии. Граждане Грузии смогут находиться в Китае 30 дней подряд без визы. Это важное решение, которое облегчит нашим согражданам поездки в Китай и создаст новые возможности для дальнейшего развития политических, экономических и культурных связей между Грузией и Китаем. Это решение является еще одним важным практическим результатом соглашения о стратегическом партнерстве, подписанного между Грузией и Китаем в прошлом году. Я хочу поздравить наших соотечественников и поблагодарить наших китайских друзей, китайские власти за это важное решение», - заявил Кобахидзе.





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