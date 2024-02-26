

Кобахидзе: За эти 2 года и мы пережили своего рода войну – против радикальной оппозиции

26.02.2024 12:19





За эти 2 года и мы пережили своего рода войну – Эта была война против радикальной оппозиции и ее друзей за сохранение мира в стране, - заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на сегодняшнем заседании правительства.



Он сказал об оккупации и отметил, что война в Украине напоминает нам, насколько высока цена мира.



«24 февраля прошло 2 года с начала войны в Украине. Еще раз выражаю солидарность с нашим дружественным украинским народом, который стал жертвой российской военной агрессии и величайшей несправедливости. Погибло много украинских военных и гражданских лиц, в том числе сотни детей, более 10 миллионов украинцев стали вынужденными переселенцами и беженцами, подавляющее большинство из которых составляют женщины и дети. Экономика и инфраструктура Украины были разрушены. Сегодня под оккупацией в 2,5 раза больше территории, чем Россией было оккупировано до войны.



Все это напоминает нам, насколько велика цена мира. За эти 2 года и мы пережили своего рода войну. Эта была война против радикальной оппозиции и ее друзей за сохранение мира в стране. Слава Богу, в этой тяжелейшей войне победило государство, победил мир, и в нашей стране сегодня мир, который создает основу для дальнейшего прогресса и развития нашей страны. Я еще раз желаю мира, суверенитета и территориальной целостности нашему другу - Украине», - заявил Кобахидзе.



По словам премьер-министра, день советской оккупации еще раз напомнит нам, насколько велика цена независимости страны.



«25 февраля отмечался День советской оккупации. Этот день еще раз напоминает нам, насколько велика цена независимости страны и насколько велико счастье, что Грузия сегодня является независимым и суверенным государством, твердо отстаивающим свои национальные интересы. Столетие назад российскую армию привели в Грузию этнические грузины, однако люди без родины, большевики, которым было чуждо понятие родины. Все это напоминает нам о том, насколько нужно быть осторожными с такими людьми, для которых жизнь без национальной или иной идентичности стала главным принципом жизни. Защита независимости Грузии – обязанность каждого из нас», – заявил Кобахидзе.





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