

Правительство решило задействовать закон об оплачиваемых стажировках для молодежи

26.02.2024 12:20





По заявлению премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе, в этом году в пилотном режиме начнется исполнение закона об оплачиваемых стажировках для молодежи.



По словам Кобахидзе, как минимум две-три тысячи выпускников пройдут оплачиваемую стажировку в госструктурах.



«Как вы знаете, в прошлом году парламент принял закон о предоставлении молодым людям оплачиваемых стажировок. Закон нуждается в эффективном исполнении. Исполнение закона начнется в пилотном режиме в этом году. В этом году мы должны обеспечить, чтобы не менее двух-трех тысяч выпускников вузов прошли как минимум четырехмесячную оплачиваемую стажировку в государственных структурах. Кроме того, на основе сотрудничества с муниципалитетами и частным сектором молодым людям должна быть предоставлена ​​возможность проходить оплачиваемые стажировки в муниципальных и частных структурах. Хочу попросить министра образования, при координации с министром финансов, представить подробный план для следующего заседания правительства, на основе которого молодые люди, выпускники пройдут оплачиваемую стажировку как в госструктурах, так и в муниципалитетах, а также в частном секторе на основе сотрудничества», — заявил Ираклий Кобахидзе.







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