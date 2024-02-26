|
|
|
Правительство решило задействовать закон об оплачиваемых стажировках для молодежи
26.02.2024 12:20
По заявлению премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе, в этом году в пилотном режиме начнется исполнение закона об оплачиваемых стажировках для молодежи.
По словам Кобахидзе, как минимум две-три тысячи выпускников пройдут оплачиваемую стажировку в госструктурах.
«Как вы знаете, в прошлом году парламент принял закон о предоставлении молодым людям оплачиваемых стажировок. Закон нуждается в эффективном исполнении. Исполнение закона начнется в пилотном режиме в этом году. В этом году мы должны обеспечить, чтобы не менее двух-трех тысяч выпускников вузов прошли как минимум четырехмесячную оплачиваемую стажировку в государственных структурах. Кроме того, на основе сотрудничества с муниципалитетами и частным сектором молодым людям должна быть предоставлена возможность проходить оплачиваемые стажировки в муниципальных и частных структурах. Хочу попросить министра образования, при координации с министром финансов, представить подробный план для следующего заседания правительства, на основе которого молодые люди, выпускники пройдут оплачиваемую стажировку как в госструктурах, так и в муниципалитетах, а также в частном секторе на основе сотрудничества», — заявил Ираклий Кобахидзе.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна