

Папуашвили: Чужим странам ничего делать в комплектовании судебной системы Грузии

26.02.2024 12:41





Пусть скажут, может нам вообще покинуть эту страну и позволить НПО и донорам управлять этой страной. Чужим странам ничего делать в комплектовании грузинской судебной системы, - заявил председатель парламента Шалва Папуашвили, говоря о системе «ветинга» в реформе правосудия.



По словам Папуашвили, доноры через финансируемые ими неправительственные организации говорят, что они должны назначать судей в Грузии, которая, по его оценке, постепенно выходит за все рамки уважения суверенитета.



«Думаю, оппозиция и ряд неправительственных организаций подтверждают вредное влияние, которое может иметь чрезмерная зависимость от иностранных денег. Сегодня оппозиция фактически предлагает отказаться от суверенитета, когда заявляет, что судей в Грузии должны назначать иностранцы. Это противоречит нашей 30-летней истории независимости, нашим историческим стремлениям к суверенитету и независимости. Это означает, что для них не существует грузинского государства. Хотят, чтобы мы были быть одним болтиком для других.



Эти организации предлагают нам привлечь их доноров к принятию решений, и я думаю, пусть уже определятся и скажут, может нам вообще покинуть эту страну и позволить НПО и донорам управлять этой страной. Пусть скажут, что это является их основным намерением. Это постепенно выходит за все рамки уважения суверенитета, когда доноры устами финансируемых ими НПО говорят нам, что они должны назначать судей в Грузии. Я всем указываю на Венскую конвенцию, и все должны уважать внутреннюю политику и суверенитет. Разумеется, чужим странам ничего делать в комплектовании судебной системы Грузии. Это противоречит не только формально нашей Конституции, но и нашему духу независимости. Для этого мы боролись за независимость, чтобы через 30 лет независимости судьбу страны решали и комплектовали суд не мы, а чужие страны?! Вот до этого уровня дошли оппозиция и неправительственный сектор, и я думаю, они уже очень близки к красной линии, за которой интересы Грузии полностью пренебрегаются», - заявил Папуашвили.





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