

Папуашвили: Установление Китаем безвизового режима с Грузией подчеркивает их отношение к народу и стране

26.02.2024 13:59





Тот факт, что Китайская Народная Республика приняла решение о безвизовом режиме с Грузией, подчеркивает их отношение к грузинскому народу и Грузии, - заявил журналистам председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.



По его словам, было бы хорошо, если бы и другие страны приняли решение о безвизовом режиме для граждан Грузии.



«Я призываю все страны, особенно наших стратегических партнеров, ввести безвизовый режим для Грузии. Всего в Грузии проживает 3,5 миллиона человек. Я не думаю, что нас настолько много, чтобы какая-либо страна имела в отношении нас какие-то вопросы и опасалась, что произойдет чрезмерная миграция в ту или иную страну. Для культурных связей, для связей между людьми безвизовый режим имеет особое значение. Мы увидели, что после того, как Европейский союз открыл нам собственные границы без виз, нашей молодежи и гражданам представилась возможность путешествовать по ЕС, учиться там и тем самым становиться ближе к гражданам стран-членов ЕС. Когда другие страны примут такое решение, это еще больше укрепит отношения между странами и народами. Это также подразумевает интенсивность экономических отношений, когда путешествовать между странами легко. Это облегчает и контакты, и связи, что потом перерастет и перейдет в экономические отношения и увеличение инвестиций в Грузию», - заявил Папуашвили.



Для справки, Китайская Народная Республика приняла решение установить безвизовый режим с Грузией. Как сообщил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на заседании правительства, в результате этого решения граждане Грузии смогут находиться в Китае 30 дней без визы.





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