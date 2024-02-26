

Минобразования Грузии подготовило новый проект документа национальных целей общего образования

26.02.2024 14:36





По информации Министерства образования, науки и молодежи Грузии, министерство подготовило новый проект документа национальных целей общего образования.



По сообщению Минобразования, документ основан на формировании у студентов следующей системы ценностей:



- сохранение национальной идентичности; осознание своих прав и обязанностей перед семьей, обществом и государством; - знание государственного языка, истории и культуры Грузии;

- государственное мышление и патриотизм;

- уважение этнического и культурного разнообразия;

- высокое гражданское сознание, толерантность и справедливость;

- независимая жизнь в современном мире и осознанное принятие решений.



Вместе с тем, как заявили в Минобразования, национальные цели общего образования – это документ, который необходимо согласовать и довести до широкой общественности, чтобы школьное сообщество полностью согласилось с этими важными принципами.





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