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Минобразования Грузии подготовило новый проект документа национальных целей общего образования
26.02.2024 14:36
По информации Министерства образования, науки и молодежи Грузии, министерство подготовило новый проект документа национальных целей общего образования.
По сообщению Минобразования, документ основан на формировании у студентов следующей системы ценностей:
- сохранение национальной идентичности; осознание своих прав и обязанностей перед семьей, обществом и государством; - знание государственного языка, истории и культуры Грузии;
- государственное мышление и патриотизм;
- уважение этнического и культурного разнообразия;
- высокое гражданское сознание, толерантность и справедливость;
- независимая жизнь в современном мире и осознанное принятие решений.
Вместе с тем, как заявили в Минобразования, национальные цели общего образования – это документ, который необходимо согласовать и довести до широкой общественности, чтобы школьное сообщество полностью согласилось с этими важными принципами.
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