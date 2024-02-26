

Павел Герчинский: Показатель совпадения политики Грузии с политикой ЕС на данный момент довольно-таки низок

26.02.2024 15:37





Показатель совпадения политики Грузии с единой внешней политикой и политикой безопасности ЕС на данный момент довольно-таки низок, особенно по сравнению с другими странами, желающими присоединиться, - заявил журналистам посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский.



По его словам, представительство Евросоюза в Грузии работает вместе с властями Грузии, чтобы повысить этот показатель.



«Мы работаем вместе с властями Грузии для обеспечения постепенного повышения показателя совпадения, чтобы, когда придет время Грузии вступить в ЕС, ее внешняя политика была бы идентична политике Европейского союза. На данный момент, к сожалению, показатель совпадения довольно-таки низкий. То, что этот показатель увеличивается, является позиционным, однако Грузии еще предстоит пройти долгий путь, чтобы занять ту же позицию во внешней политике и политике безопасности, как у ЕС», - отметил посол.





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