

Новые законодательные изменения которые коснутся Антикоррупционного бюро и ряда служб

26.02.2024 16:10





В парламенте зарегистрировали пакет законодательных изменений, которые коснутся Службы специальных расследований, Службы по защите персональных данных и Антикоррупционного бюро.



О законодательных изменениях сегодня, 26 февраля, рассказал спикер парламента Шалва Папуашвили. По его словам, пакет законодательных изменений был подготовлен членами юридического комитета парламента с учетом рассмотрения и рекомендаций Венецианской комиссии в рабочей группе, созданной для выполнения 9 шагов Евросоюза.



По словам Шалвы Папуашвили, законодательные поправки будут представлены на сегодняшнем заседании бюро.



Какие изменения коснутся Службы специальных расследований и Службы по защите персональных данных

Обе службы будут иметь право в любое время составлять и публиковать специальные отчеты, помимо годовых отчетов.



Народному защитнику предоставляется право лично выбрать назначенного им члена от неправительственного сектора в конкурсной комиссии, которая должна без конкурса отобрать руководителей этих служб.



Срок проведения отборочного конкурса на кандидатуру главы Специальной следственной службы увеличивается.



Кворум для принятия решений конкурсной комиссией увеличивается – от большинства присутствующих до большинства полного состава.



Кворум принятия парламентом решения о приостановлении неприкосновенности руководителей этих двух служб увеличивается — от большинства присутствующих до большинства полного состава.



Расширены следственные полномочия главы Специальной следственной службы. Прокуроры также будут находиться в его подчинении.



Какие изменения касаются Антикоррупционного бюро

Руководителю Антикоррупционного бюро предоставлен иммунитет от уголовного преследования, ареста и обыска в той же степени, что и руководителю Службы специальных расследований и Службы по защите персональных данных, а решение о приостановлении иммунитета будет принимать Парламент.



Уточнены и уменьшены основания для досрочного прекращения полномочий руководителя Антикоррупционного бюро. Руководитель Антикоррупционного бюро может быть уволен только при очень ограниченных, объективно оцениваемых критериях, всего несколько пунктов, например: утрата гражданства, смерть, судимость за уголовное преступление и т.п.



Антикоррупционное бюро уполномочено осуществлять специальные административные процедуры, такие как: допрос лица, допрос перед мировым судьей, затребование информации у государственных учреждений, физических и юридических лиц и других субъектов.



В отношении деклараций об имуществе определен срок, когда Антикоррупционное бюро в течение одного месяца после подачи деклараций о собственности проведет первичную проверку и при обнаружении недостатков укажет декларанту и даст ему время на исправление.



Антикоррупционное бюро уполномочено предоставлять статус осведомителя, а также оказывать юридическую и психологическую помощь. Служба юридической помощи предоставит информатору юридическую консультацию.



Уточняется, что деятельность Антикоррупционного бюро также подпадает под действие Закона о защите персональных данных по защите персональных данных.



Антикоррупционное бюро было создано в конце 2022 года, его возглавляет человек, назначаемый премьер-министром. Для сравнения: глава Службы аудита утверждается парламентом.



В функции Антикоррупционного бюро входит контроль за заполнением деклараций об имуществе и проверка финансовой деятельности политических партий.



Укрепление независимости антикоррупционного ведомства и раскрытие коррупционных дел на высоком уровне – одна из рекомендаций Еврокомиссии. Однако Антикоррупционное бюро не обладает следственными полномочиями, а функция расследования коррупционных преступлений остается в ведении Службы государственной безопасности и Прокуратуры.



По оценке представителей общественных организаций, без предоставления следственных полномочий антикоррупционное бюро не сможет эффективно бороться с коррупцией на высшем уровне, чего требует Еврокомиссия.



По их оценке, проблематична и процедура назначения главы бюро, поскольку назначение главы бюро премьер-министром не может обеспечить реальную независимость этого учреждения, что является необходимой предпосылкой его эффективной работы и это также просьба Европейской комиссии.



19 декабря Венецианская комиссия опубликовала оценку принятого Закона об Антикоррупционном бюро Грузии. В оценке Комиссия подчеркивает, что фундаментальной потребностью таких ведомств является «независимость с достаточным уровнем структурной и оперативной автономии, а также институциональная и законодательная база, направленная на предотвращение политического или иного влияния».





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