

Вашадзе: Для ускоренного вступления в ЕС необходимо единство

26.02.2024 17:33





Партия Иванишвили делает все, чтобы помешать процессу вступления в Евросоюз, - заявил журналистам председатель «Стратегии Агмашенебели» Георгий Вашадзе перед началом встречи с президентом Грузии Саломе Зурабишвили.



«Для ускоренного вступления в ЕС необходимо единство… Поэтому мы сегодня здесь, выслушаем позицию президент», - добавил Вашадзе.



По его словам, на сегодняшней встрече речь пойдет о процессе евроинтеграции, выполнении 9 пунктов и экс-президенте Грузии Михаиле Саакашвили.



Как отмечает Георгий Вашадзе, освобождение Михаила Саакашвили имеет большое значение для развития Грузии.



По его оценке, правительство не выполняет 9 пунктов, несмотря на то, что к этому призывает ЕС.



«Очень важно иметь общий план действий по 9 пунктам. Я думаю, что освобождение Саакашвили из тюрьмы – задача, которая стоит перед всеми нами. Мы должны смотреть на это не с политической точки зрения, а с государственной точки зрения, потому что этот вопрос имеет большое значение для развития Грузии», - заявил Вашадзе.





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