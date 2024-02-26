

Элисашвили: Что если в Грузию решит приехать одна деревня Китая?

26.02.2024 19:26





Депутат Алеко Элисашвили прокомментировал установление безвизового режима для граждан Грузии и отметил, что его «пугает все, что связано с Китаем».



«Честно говоря, меня пугает все, что связано с Китаем. «Грузинская мечта» очень галантна, и они говорят, что это очень хорошо. Но, допустим, если деревня решит приехать и остаться здесь на некоторое время, что мы тогда будем делать? Я это говорю полушутя, но это и не шутка вовсе.



Любой шаг в отношениях с Китаем надо воспринимать осторожно. То, что делает «Грузинскую мечту» счастливой, честно говоря, у меня вызывает страх. Потому что я не знаю, закончится ли безвизовый режим хорошо или плохо.



У меня даже нет ощущения, вся Грузия ждет безвизового режима, чтобы сбежать в Китай, что-то предпринять. Но если произойдет обратное, это опасно. Может быть, это выгодно, а может — нет», — пояснил свою позицию лидер партии «Граждане».



Элисашвили «мы не равный <с Китаем> народ»: Грузия — маленькая страна, а Китай имеет свои политические и геополитические амбиции и явно борется за мировое лидерство.



«Поэтому все должно быть взвешено очень осторожно», — добавил депутат.



Отметим, население КНР по данным на 2023 год составляет 1,409 млрд человек.



Глава Минэкономики Грузии уточнил, что безвизовый режим для граждан Грузии в КНР будет введен через несколько дней, и они смогут находиться на территории Китая в течение 30-ти дней.



Граждане Китая могут находиться в Грузии также в течение 30-ти дней. Решение было принято правительством Ираклия Гарибашвили в сентябре 2023 года.



Напомним, 31 июля 2023 года Администрация правительства Грузии опубликовала совместное заявление об установлении стратегического партнерства между Грузией и КНР.



В документе указано, что партнерство включает в себя следующие четыре измерения: политическое, экономическое, межнациональные и культурные отношения; международное.





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