

Деканоидзе: Иммунитет, который будет иметь глава Антикоррупционного бюро, не может обеспечивать его независимость

26.02.2024 19:41





Любой иммунитет, который будет иметь глава Антикоррупционного бюро, разумеется, не может обеспечивать его независимость. Изменения, представленные властями Грузии, являются фасадными, - заявила депутат от «Еврооптимистов» Хатия Деканоидзе в беседе с журналистами.



По ее словам, независимость Антикоррупционного бюро определяется избранием руководителя путем прозрачного конкурса и одновременно добавлением к бюро следственного органа.



Он также сказала по поводу отчета NDI, отметив, что у «Грузинской мечты», похоже, не видно политической воли, «чтобы следовать рекомендациям, содержащимся в очень острых оценках».



«Первая оценка международной наблюдательной миссии – отрицательная. Если негативная оценка предвыборной среды продолжится в таком духе, то, конечно, это окажет большое влияние на день выборов», - отметила Деканоидзе.



Кроме того, она сказала и предполагаемом влиянии России, заявив, что «Грузинская мечта» является партией, открыто поддерживаемой Россией.



«В прямых интересах России, чтобы «Грузинская мечта» победила на выборах. Я считаю, что другого рода попыток тайного вмешательства у России нет, единственное, чего Россия хочет, это чтобы Бидзина Иванишвили остался у власти. Поэтому понятно, что это открытые пророссийские интересы в Грузии. Интерес России и Путина к выборам в Грузии не заключается в победе коалиции прозападных сил. В их интересах, чтобы олигарх Бидзина Иванишвили остался у власти вместе с «Грузинской мечтой», - заявила Хатия Деканоидзе.





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