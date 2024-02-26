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Парламент Венгрии ратифицировал соглашение о вступлении Швеции в НАТО


26.02.2024   20:21


Парламент Венгрии ратифицировал соглашение о вступлении Швеции в НАТО. «За» проголосовали 188 депутатов, «против» - шесть.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон приветствовал решение венгерского парламента.

«Сегодня исторический день. Швеция готова взять на себя ответственность за евроатлантическую безопасность», - заявил Ульф Кристерссон.

Венгрия является последней страной-членом НАТО, ратифицировавшей заявку Швеции на вступление в НАТО.


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