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Парламент Венгрии ратифицировал соглашение о вступлении Швеции в НАТО
26.02.2024 20:21
Парламент Венгрии ратифицировал соглашение о вступлении Швеции в НАТО. «За» проголосовали 188 депутатов, «против» - шесть.
Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон приветствовал решение венгерского парламента.
«Сегодня исторический день. Швеция готова взять на себя ответственность за евроатлантическую безопасность», - заявил Ульф Кристерссон.
Венгрия является последней страной-членом НАТО, ратифицировавшей заявку Швеции на вступление в НАТО.
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