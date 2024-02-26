

Парламент Венгрии ратифицировал соглашение о вступлении Швеции в НАТО

26.02.2024 20:21





Парламент Венгрии ратифицировал соглашение о вступлении Швеции в НАТО. «За» проголосовали 188 депутатов, «против» - шесть.



Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон приветствовал решение венгерского парламента.



«Сегодня исторический день. Швеция готова взять на себя ответственность за евроатлантическую безопасность», - заявил Ульф Кристерссон.



Венгрия является последней страной-членом НАТО, ратифицировавшей заявку Швеции на вступление в НАТО.





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