

Роберт Фицо: НАТО и ЕС рассматривают возможность размещения войск в Украине

26.02.2024 20:57





«НАТО и Евросоюз обсуждают размещение войск в Украине», — заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо после заседания правительства и Совета безопасности.



По словам главы словацкого правительства, Братислава никогда не подаст предложение утвердить присутствие словацких военных в Украине.



По словам Роберта Фицо, некоторые государства-члены допустили возможность того, что после двустороннего соглашения между ними и Украиной солдаты НАТО будут действовать на территории Украины, однако неизвестно, какие задачи они будут выполнять, поскольку материалы засекречены.



«Ни один солдат из Словакии не поедет в Украину», — заявил Роберт Фицо.







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