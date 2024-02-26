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Роберт Фицо: НАТО и ЕС рассматривают возможность размещения войск в Украине
26.02.2024 20:57
«НАТО и Евросоюз обсуждают размещение войск в Украине», — заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо после заседания правительства и Совета безопасности.
По словам главы словацкого правительства, Братислава никогда не подаст предложение утвердить присутствие словацких военных в Украине.
По словам Роберта Фицо, некоторые государства-члены допустили возможность того, что после двустороннего соглашения между ними и Украиной солдаты НАТО будут действовать на территории Украины, однако неизвестно, какие задачи они будут выполнять, поскольку материалы засекречены.
«Ни один солдат из Словакии не поедет в Украину», — заявил Роберт Фицо.
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