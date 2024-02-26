

«Лело»: ЕСПЧ принял к рассмотрению дело Мамуки Хазарадзе и Бадри Джапаридзе

26.02.2024 20:59





По данным партии «Лело за Грузию», Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял к рассмотрению дело Мамуки Хазарадзе и Бадри Джапаридзе, присвоив делу приоритетный статус.



Как указали в партии, что данном иске власти Грузии обвиняются в нарушении трех статей Европейской конвенции по правам человека.



Авторы иска утверждают, что ответчикам по делу об отмывании денег и мошенничестве не предоставили возможность и время необходимые для осуществления защиты в национальных (грузинских) судах, таким образом, по их мнению, была нарушена шестая статья Европейской конвенции по правам человека была (право на справедливое судебное разбирательство).



По словам авторов иска, национальные суды признали Хазарадзе/Джапаридзе виновными в преступлении, которого те не совершали, кроме того срок давности по этим делам истек, таким образом, по их мнению, была нарушена седьмая статья Европейской конвенции по правам человека (наказание исключительно на основании закона).



Кроме того, Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе считают, что в отношении имело место политическое преследование и незаконное ограничение/нарушение прав человека, гарантированных Европейской конвенцией. Тем самым, по их мнению, была нарушена восемнадцатая статья Конвенции (ограничения, допускаемые в отношении прав и свобод, не должны применяться для иных целей, нежели те, для которых они были предусмотрены).



«Лело» утверждает, что в практике Страсбургского суда это вообще беспрецедентное событие — рассмотреть столь объемное дело за столь короткий срок и перейти к прямому обсуждению:



«Что самое значимое, Европейский суд по правам человека поставил вопросы правительству «Грузинской мечты» по всем центральным вопросам дела. Это означает, что Европейский суд посчитал правовые вопросы в деле Хазарадзе/Джапаридзе значимыми и обоснованными», — заявили в партии.





В сентябре 2023 года Верховный суд Грузии отказался рассматривать иск учредителей «ТВС банка» и оппозиционной партии «Лело за Грузию» Мамуки Хазарадзе и Бадри Джапаридзе, а также бизнесмена Авто Церетели, отца владельца телекомпании «Пирвели» Вато Церетели, по делу об «отмывании денег». Решение было принято Верховным судом через 6 месяцев после того, как стороны обжаловали решение Апелляционного суда.



12 января 2022 года Тбилисский городской суд переквалифицировал выдвинутые против Мамуки Хазарадзе и Бадри Джапаридзе, а также против Автандила Церетели обвинения в отмывании денег на статью мошенничества и приговорил их к 7 годам лишения свободы каждого, хотя они не были арестованы в связи с истечением срока давности преступления.



Хазарадзе, Джапаридзе и Церетели прокуратура обвинила их в отмывании денег. Дело касается финансовых операций, осуществленных в 2008 году. В то время Хазарадзе и Джапаридзе работали в TBC Bank.



Расследование упомянутых сделок началось лишь спустя 10 лет, в 2018 году. Все трое с самого начала отрицали обвинения и считали дело политически мотивированным.





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