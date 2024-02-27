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28 февраля в парламенте планируется заслушать посла США в Грузии
27.02.2024 11:15
28 февраля в парламенте планируется заслушать посла США в Грузии Робин Данниган. Американского дипломата заслушают на заседании комитета по внешним связям.
Основные аспекты стратегического партнерства Грузии и США и внешняя политика США – это тема, по которой выступит в парламенте Робин Данниган.
На заседании комитета по внешним связям также выступит председатель парламента Шалва Папуашвили, который представит отчеты постоянных делегаций парламента Грузии в Межпарламентском союзе (IPU) и Межпарламентской ассамблее ASEAN.
Заседание комитета парламента по внешним связям начнется в 11:00.
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