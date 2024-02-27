

Герчинский: НПО играют решающую роль в обеспечении общих ценностей ЕС и Грузии

27.02.2024 11:39





Неправительственные организации играют решающую роль для обеспечения общих ценностей Евросоюза и Грузии, - об этом говорится в заявлении посла ЕС в Грузии.



Как отмечает Павел Герчинский, неправительственные организации вносят значительный вклад в процесс интеграции Грузии в Евросоюз.



«Сегодня, в Международный день неправительственных организаций, мы отмечаем работу неправительственных организаций по всему миру. Неправительственные организации играют решающую роль в обеспечении общих ценностей ЕС и Грузии, таких как демократия, свобода, верховенство закона и права человека, в том числе, права меньшинств.



Роль, которую НПО играют в плане мониторинга правительства, является существенным элементом любой демократии. НПО часто являются предоставляющими жизненно важные социальные сервисы, особенно для уязвимых сообществ. Грузия получает пользу от своего активного гражданского общества. В процесс интеграции Грузии в ЕС неправительственные организации вносят значительный вклад.



Их работа является жизненно важным мостом между гражданами и политическими лидерами. Они усиливают голоса, которые иначе можно было бы не услышать.



По случаю Международного дня НПО позвольте мне вновь подтвердить приверженность ЕС поддержке работы неправительственных организаций в Грузии и за ее пределами. Обеспечение их существенного участия является решающим для построения более справедливого, более равноправного и благополучного будущего для всех», - отмечается в заявлении, которое распространяет посольство ЕС в Грузии.





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