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Герчинский: НПО играют решающую роль в обеспечении общих ценностей ЕС и Грузии
27.02.2024 11:39
Неправительственные организации играют решающую роль для обеспечения общих ценностей Евросоюза и Грузии, - об этом говорится в заявлении посла ЕС в Грузии.
Как отмечает Павел Герчинский, неправительственные организации вносят значительный вклад в процесс интеграции Грузии в Евросоюз.
«Сегодня, в Международный день неправительственных организаций, мы отмечаем работу неправительственных организаций по всему миру. Неправительственные организации играют решающую роль в обеспечении общих ценностей ЕС и Грузии, таких как демократия, свобода, верховенство закона и права человека, в том числе, права меньшинств.
Роль, которую НПО играют в плане мониторинга правительства, является существенным элементом любой демократии. НПО часто являются предоставляющими жизненно важные социальные сервисы, особенно для уязвимых сообществ. Грузия получает пользу от своего активного гражданского общества. В процесс интеграции Грузии в ЕС неправительственные организации вносят значительный вклад.
Их работа является жизненно важным мостом между гражданами и политическими лидерами. Они усиливают голоса, которые иначе можно было бы не услышать.
По случаю Международного дня НПО позвольте мне вновь подтвердить приверженность ЕС поддержке работы неправительственных организаций в Грузии и за ее пределами. Обеспечение их существенного участия является решающим для построения более справедливого, более равноправного и благополучного будущего для всех», - отмечается в заявлении, которое распространяет посольство ЕС в Грузии.
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