

Джапаридзе: Тактика «Грузинской мечты» похожа на российскую

27.02.2024 11:44





По заявлению председателя политсовета партии «Лело» Бадри Джапаридзе, если Страсбургский суд примет решение по т.н. делу об «отмывании денег» в пользу Бадри Джапаридзе, Мамуки Хазарадзе и Автандила Церетели, это докажет то, что их обвиняют в преступлении, которого реально не существует.



Как отметил Бадри Джапаридзе в передаче «360 градусов» на телеканале «Палитраньюс», Страсбургский суд направил властям Грузии вопросы, на которые они должны ответить.



«Мы бы не стали безосновательно передавать дело в Страсбургский суд, хотя в данном случае все на ладони. Конечно, власти Грузии попытаются затянуть этот процесс, но как только они исчерпают возможности затягивать, процесс, я думаю, пойдет быстро. Их тактика похожа на российскую. Россияне уничтожают противника физически, они – морально, а моральное уничтожение иногда бывает хуже. Они перечеркивают всю прошлую жизнь людей и обвиняют их в том, с чем они боролись всю свою жизнь», - заявил Бадри Джапаридзе.



Он сказал об участии молодежи в выборах и отметил, что цель «Грузинской мечты» - демотивировать ее, чтобы студенты не пошли на выборы, хотя молодые люди сами должны знать, что от их решения зависит то, какой будет страна завтра.



Также, по словам Джапаридзе, оппозиционные партии на данном этапе объединяет множество идей, и сейчас важно подчеркивать не различия, а сходства между оппозиционными партиями.





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