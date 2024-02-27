

Антикоррупционное бюро проверит имущественные декларации 30 оппозиционных депутатов парламента и сакребуло Тбилиси

27.02.2024 11:55





Из-за из высокого общественного интереса и высокого риска коррупции, Антикоррупционное бюро планирует проверить имущественные декларации дополнительно 30 оппозиционных депутатов парламента Грузии и сакребуло Тбилиси.



Согласно официальной информации, Антикоррупционное бюро проверит имущественные декларации следующих должностных лиц: члены парламента: Теона Акубардия; Саломе Самадашвили, Гела Микадзе, Александр Моцерелия, Тариэл Накаидзе, Анна Нацвлишвили, Герман Сабо, Хатуна Самнидзе, Губаз Саникидзе, Давид Усупашвили, Бачуки Кардава, Анна Цитлидзе, Армаз Ахвледиани, Георгий Ботковели, Анна Бучукури, Георгий Годабрелидзе, Паата Манджгаладзе, Георгий Вашадзе, Кетеван Туразашвили, Абдулла Исмаилов, Манучар Квирквелия, Давид Киркитадзе, Тамар Кордзая, Яго Хвичия, Теймураз Джанашия.



Члены сакребуло: Ираклий Надирадзе, Софио Джапаридзе, Саломе Кобаладзе, Саба Буадзе и Цотне Коберидзе.



Для справки, в январе Антикоррупционное бюро приняло решение проверить имущественные декларации 300 должностных лиц. В текущем году, исходя из высокого общественного интереса и высокого риска коррупции, Антикоррупционное бюро планирует проверить имущественные декларации членов правительства Грузии, депутатов парламента, высшего представительного органа и членов правительства Аджарии и Абхазии.





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