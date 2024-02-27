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Симонишвили: Не стоит удивляться, что «Грузинская мечта» нападает не только на НПО, но и на доноров
27.02.2024 13:57
Не стоит удивляться, что «Грузинская мечта» в лице Папуашвили нападает не только на НПО, но и на доноров. Тех доноров, которые до сих пор дают финансирование тем неправительственным организациям, которые в глазах «Грузинской мечты» стали самыми неудобными оппонентами, - об этом заявил адвокат Ника Симонишвили в передаче «Ньюсрум дня» на телеканале «Палитраньюс». Так он откликнулся на недавние заявления лидеров «Грузинской мечты» в адрес неправительственного сектора и финансирующих их донорских организаций.
По словам Симонишвили, «Грузинскую мечту» беспокоит, что доноры, несмотря на критику власти, предоставляют финансирование неправительственным организациям.
««Грузинскую мечту» очень беспокоит, что у нас в стране есть неправительственные организации, которые играют очень важную роль. Это наблюдение за политическими процессами и подготовка объективных выводов. Эти организации не смогут выполнять свое дело, если у них не будет финансов. Никто не может работать без зарплаты.
«Грузинскую мечту» беспокоит это, что доноры все еще дают финансирование и, наверное, будут давать тем неправительственным организациям, которые особенно критичны в том числе, к власти и текущим процессам.
Думаю, доноры не сомневаются в объективности этих организаций. Больше всего Папуашвили и других беспокоит это, что эти организации получают финансирование и продолжают деятельность, болезненную для «Грузинской мечты». Не стоит удивляться, что «Грузинская мечта» в лице Папуашвили обрушивается не только на НПО, но и на доноров. Тех доноров, которые до сих пор дают финансирование тем неправительственным организациям, которые в глазах «Грузинской мечты» стали самыми неудобными оппонентами», - отметил Симонишвили.
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