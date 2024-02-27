

Специальная следственная служба будет расследовать и преступления, совершенные прокурорами

27.02.2024 14:10





Расширяются следственная деятельность Специальной следственной службы - данное ведомство будет расследовать уголовные преступления, совершенные против жизни и здоровья человека, а также половой неприкосновенности и свободы человека и в том случае, если они совершены прокурором.



Соответствующие изменения вносятся в закон «О Специальной следственной службе», который представили парламенту депутаты «Грузинской мечты».



Кроме того, Специальной следственной службе, а также Службе защиты персональных данных даются полномочия в любое время по собственной инициативе публиковать специальный отчет по вопросам, которые связаны с деятельностью этих двух ведомств и которые они считают важными.



В рамках тех же изменений увеличиваются сроки проведения конкурсной комиссией конкурса на кандидатуры руководителя Специальной следственной службы и руководителя Службы защиты персональных данных.



Согласно представленному в парламент проекту, для начала в отношении глав Специальной следственной службы и Службы защиты персональных данных мероприятий, предусмотренных Уголовно-процессуальным кодексом, потребуется согласие парламента - при поддержке большинства полного состава.



Инициаторами законодательного пакета являются депутаты большинства: Анри Оханашвили, Давид Матикашвили, Михаил Сарджвеладзе, Алуда Гудушаури, Рати Йонатамишвили, Александр Табатадзе, Ираклий Шатакишвили и Гурам Мачарашвили.





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