

«Сила Народа»: китайские туристы розами украшают монумент Мать Картли

27.02.2024 14:18





Депутат партии «Сила народа» Тамар Чибурданидзе заявила, что она лично была свидетелем того, как «каждое утро» китайские туристы возлагают цветы к монументу Метери Картли (Картлис Деда — ред.). И делают они это, отметила представитель партии-сателлита «Грузинской мечты», «по своей воле».



«Каждое утро китайские туристы украшают розами Мать Картли. Я сама тому свидетель. Как я выяснила, они делают это по собственной воле, потому что знают о Грузии, уважают нашу историю, традиции и обычаи.



Кроме того, оказывается, что китайское правительство внесло большой вклад в предоставление информации о Грузии в Китае, где начинают говорить о Грузии с нашей величайшей историей. Мы благодарим китайских туристов и их страну за такую высокую оценку», — заявила Чибурданидзе.



Она не помнит факта, когда стратегический партнер (имеются ввиду в особенности США — ред.) в самом начале отношений заострял бы внимание своих граждан на самые высокие ценности Грузии.



«Длительное сотрудничество и взаимоуважение неизбежны», — заключила депутат пророссийской партии.



Отметим, свои опасения по поводу безвизового режима между Грузией и Китаем выразил и член парламентской оппозиции Алеко Элисашвили, сославшись на многочисленность китайцев.



По данным на 2023 год население КНР составляет 1,409 млрд человек.



Напомним, глава Минэкономики Грузии заявил, что безвизовый режим для граждан Грузии в КНР будет введен через несколько дней, и они смогут находиться на территории Китая в течение 30-ти дней.



Граждане Китая могут находиться в Грузии также в течение 30-ти дней. Решение было принято правительством Ираклия Гарибашвили в сентябре 2023 года.



Напомним, 31 июля 2023 года Администрация правительства Грузии опубликовала совместное заявление об установлении стратегического партнерства между Грузией и КНР.



В документе указано, что партнерство включает в себя следующие четыре измерения: политическое, экономическое, межнациональные и культурные отношения; международное.



Источник: SOVA

• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





