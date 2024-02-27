

Вашадзе: Где большие производства, которые Иванишвили и его окружение обещали обществу?

27.02.2024 15:44





Где большие производства, которые Иванишвили и его окружение обещали обществу? - Нигде, потому что народ обманули, поэтому я вам говорю, что путь к нашей победе это изменения - да, мы меняем власть!, - заявил председатель «Стратегии Агмашенебели» Георгий Вашадзе на встрече с местными жителями в Гори.



По его словам, политические расправы и препирательства в стране уйдут в прошлое.



«Меняем власть, становимся членом Евросоюза в ускоренном порядке, и все в стране получают благополучие. Ведь это ЕС – равное распределение благ. Не то, что элита богата, а народ крайне нуждается, а то, что блага распределяются максимально равномерно. Да, меняем власть и раз и навсегда оставляем в прошлом политические расправы и препирательства! Не будет больше политиков, которые будут в тюрьме, Миша тоже будет свободен и этим мы раз и навсегда покончим с политической расправой в стране. Все профессионалы включатся в процесс развития страны, мы будем развивать производство, регионы, села, туризм, чтобы у людей была перспектива в стране, и больше не было проблемы рабочих мест», - заявил Георгий Вашадзе.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





