

Манджгаладзе: Антикоррупционное бюро устроило нам своеобразный «веттинг»

27.02.2024 15:50





Антикоррупционное бюро устроило нам своего рода «веттинг», - об этом заявил депутат «Стратегии Агмашенебели» Паата Манджгаладзе, откликаясь на информацию о том, что Антикоррупционное бюро начинает изучать декларации 30 оппозиционеров.



По словам Манджгаладзе, когда человек добросовестный, у него нет в связи с этим проблем.



«На основании заявления гражданина нас просят предоставить дополнительную финансовую отчетность, включая все банковские переводы и всех членов семьи. У меня нет проблем, и это очень хороший пример того, что, когда человек добросовестный, у него нет никаких проблем. Антикоррупционное бюро устроило нам своеобразный «веттинг». Я очень рад. После этого выявится, что Паата Манджгаладзе не входит в список «Грузинской мечты» и в целом коррумпированных депутатов, и соответственно, будет оценена честность и достоинство человека», - сказал Манджгаладзе.



По словам депутата, эти данные он сдал вчера и ему нечего скрывать от народа.



Из-за высокого общественного интереса и высокого риска коррупции, Антикоррупционное бюро планирует проверить имущественные декларации дополнительно 30 оппозиционных депутатов парламента Грузии и сакребуло Тбилиси.





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