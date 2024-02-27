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Премьер-министр Ираклий Кобахидзе встретился с послом ЕС в Грузии


27.02.2024   17:12


Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе встретился с послом ЕС в Грузии Павлом Герчинским.

По информации администрации правительства, на встрече с послом ЕС Ираклий Кобахидзе отметил, что место Грузии – в Евросоюзе.

Так же сообщается, что Ираклий Кобахидзе и Павел Герчинский дали оценку визиту премьер-министра в Брюссель и встречам высокого уровня. Было отмечено, что отношения Евросоюза и Грузии находятся на высшей отметке и Грузия твердо стоит на европейском пути, что еще раз подтвердилось на состоявшемся в Брюсселе 8-м заседании Совета ассоциации Грузия-ЕС.

На встрече, состоявшейся в администрации правительства, обсуждалась повестка дня реформ Грузии на пути ее интеграции в Евросоюз.

«Как отметил премьер-министр, после получения статуса кандидата, следующим приоритетом Грузии является начало переговоров о вступлении с ЕС, над чем активно работает правительство Грузии, в том числе путем реализации соответствующих шагов, определенных для Грузии Еврокомиссией.

Премьер-министр обсудил с послом ЕС динамику осуществления приоритетов, данных в отчете о расширении», - сообщили в администрации правительства.


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