|
|
|
Премьер-министр Ираклий Кобахидзе встретился с послом ЕС в Грузии
27.02.2024 17:12
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе встретился с послом ЕС в Грузии Павлом Герчинским.
По информации администрации правительства, на встрече с послом ЕС Ираклий Кобахидзе отметил, что место Грузии – в Евросоюзе.
Так же сообщается, что Ираклий Кобахидзе и Павел Герчинский дали оценку визиту премьер-министра в Брюссель и встречам высокого уровня. Было отмечено, что отношения Евросоюза и Грузии находятся на высшей отметке и Грузия твердо стоит на европейском пути, что еще раз подтвердилось на состоявшемся в Брюсселе 8-м заседании Совета ассоциации Грузия-ЕС.
На встрече, состоявшейся в администрации правительства, обсуждалась повестка дня реформ Грузии на пути ее интеграции в Евросоюз.
«Как отметил премьер-министр, после получения статуса кандидата, следующим приоритетом Грузии является начало переговоров о вступлении с ЕС, над чем активно работает правительство Грузии, в том числе путем реализации соответствующих шагов, определенных для Грузии Еврокомиссией.
Премьер-министр обсудил с послом ЕС динамику осуществления приоритетов, данных в отчете о расширении», - сообщили в администрации правительства.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна