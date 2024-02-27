

Грузию посетила делегация комитета по юридическим делам парламента Германии

27.02.2024 17:21









По информации посольства Германии в Грузии, членами делегации являются парламентарии: Соня Айхведе (SPD), Ян Плобнер (SPD), Карстен Мюллер (CDU/CSU), Сюзанна Хирле (CDU/CSU), Джанан Байрам (Bündnis 90/Die Grünen), Торстен Либ (FDP) и Стефан Бранднер (AfD).



Главой делегации является председатель комитета Элизабет Винкельмайер-Беккер (CDU/CSU).



«Основные темы визита — демократические преобразования, верховенство закона, сближение с Евросоюзом и защита прав человека в Грузии. В ходе пребывания в Тбилиси делегация проведет встречи на высоком уровне в парламенте и министерствах, а также с представителями гражданского общества. Делегация также ознакомится с процессом реализации реформ и проектов на месте. Например, парламентарии посетят одно из пенитенциарных учреждений и проект украинских беженцев «Украинский дом», — отмечается в информации посольства ФРГ.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





