

Премьер-министр Испании встретился с грузино-испанским бойцом UFC Ильей Топурия

27.02.2024 18:12





Премьер-министр Испании Педро Санчес принял грузинского бойца, чемпиона UFC в легком весе Илью Топурия и опубликовал в социальной сети кадры встречи с грузинским бойцом.



Напомним, Илья Топурия, который также выступает от имени Испании, победил легендарного чемпиона по смешанным единоборствам Александра Волкановского и завоевал пояс UFC в легком весе.



«Сегодня я встретился с Ильей Топурия, новым чемпионом UFC в легком весе.



Усилия, верность делу и настойчивость привели вас к одной из ваших мечтаний, и вторая вскоре сбудется», — написал премьер-министр Испании Педро Санчес.



Как сообщают СМИ, премьер-министр Испании обещал предоставить ему гражданство Испании, о чем собирался просить Топурия у Санчеса на встрече.







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