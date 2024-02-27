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Премьер-министр Испании встретился с грузино-испанским бойцом UFC Ильей Топурия
27.02.2024 18:12
Премьер-министр Испании Педро Санчес принял грузинского бойца, чемпиона UFC в легком весе Илью Топурия и опубликовал в социальной сети кадры встречи с грузинским бойцом.
Напомним, Илья Топурия, который также выступает от имени Испании, победил легендарного чемпиона по смешанным единоборствам Александра Волкановского и завоевал пояс UFC в легком весе.
«Сегодня я встретился с Ильей Топурия, новым чемпионом UFC в легком весе.
Усилия, верность делу и настойчивость привели вас к одной из ваших мечтаний, и вторая вскоре сбудется», — написал премьер-министр Испании Педро Санчес.
Как сообщают СМИ, премьер-министр Испании обещал предоставить ему гражданство Испании, о чем собирался просить Топурия у Санчеса на встрече.
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