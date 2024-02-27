

Прокуратура предъявила двум сотрудникам мэрии Цаленджихи обвинение в получении взятки

27.02.2024 22:00





Прокуратура Грузии предъявила двум сотрудникам мэрии Цаленджихского муниципалитета обвинения по факту получения взятки в крупном размере группой лиц по предварительному сговору.



По данным ведомства, следствие, проведенное антикоррупционным агентством Службы государственной безопасности, установило, что в феврале 2024 года начальник службы экономики и развития инфраструктуры, отраслевой экономики, отдела управления имуществом и статистики и старший специалист финансово-бюджетной службы, отдела финансового надзора и бухгалтерского учета мэрии Цаленджихского муниципалитета в обмен на выставление на продажу с аукциона земельного участка площадью 1550 кв.м, расположенного на территории муниципалитета, потребовали у гражданина в качестве взятки и получили 20 000 лари.



Правоохранители задержали обвиняемых 26 февраля. Им предъявлено обвинение по подпунктам «б» и «в» части 2 статьи 338 УК Грузии, предусматривающей в качестве наказания лишение свободы на срок от 7 до 11 лет.



Прокуратура в установленный законом срок обратится в суд с ходатайством об избрании им в качестве меры пресечения заключения.





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