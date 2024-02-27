

Гоциридзе: Проверка деклараций может быть использована властью в качестве инструмента политического преследования

27.02.2024 22:57





Не думайте, что проверкой деклараций будут выявлены какие-то коррупционные факты. Конечным результатом будет то, что выявятся технические изъяны, - заявил лидер «Еврооптимистов» Роман Гоциридзе в программе «Политическое пространство» на канале «Палитраньюс».



По словам Романа Гоциридзе, возможно, что в руках нынешней власти вопрос проверки деклараций будет использован как инструмент политического преследования.



«Отец ведь подарил Гарибашвили 50 000 долларов. Также много раз бывало, что члены семей давали подарки членам «Грузинской мечты». К сожалению, декларация не может дойти до родителей. Декларация не доходит до источника происхождения денег. Давайте не будем создавать ложных иллюзий. Когда антикоррупционное бюро проверит декларации, оно не сможет дойти до источника происхождения денег, оно не имеет на это права. Они не скажут отцу Гарибашвили: «Откуда деньги?».



Не стоит думать, что проверкой деклараций выявятся какие-то коррупционные факты. Конечным результатом будет то, что будут выявлены технические недостатки. Например, кто-то должен был указать в банке 50 лари, а там написано 30 лари и т. д. Но возможно, что в руках властей вопрос проверки деклараций будет использован как инструмент политического преследования. Поэтому опасна хотя бы и та комиссия, которая создана при антикоррупционном ведомстве, и записали проверку Мурусидзе и других, и мы обрадовались», - сказал Роман Гоциридзе.



Для справки, из-за высокого общественного интереса и высокого риска коррупции, Антикоррупционное бюро планирует проверить имущественные декларации дополнительно 30 оппозиционных депутатов парламента Грузии и сакребуло Тбилиси.





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