

Зурабишвили вновь отправилась в Европу без разрешения Кабмина

28.02.2024 11:49





Президент Грузии отправилась в Лондон. 28 февраля Саломе Зурабишвили примет участие в мероприятии, организованном Королевским институтом международных отношений (Chatham House).



В президентской администрации заявили, что на встречу приглашены политики, дипломаты, ученые, представители бизнеса и молодежь.



«Запланировано, что президент Грузии выступит с речью на мероприятии, после чего встреча продолжится в режиме вопросов и ответов. Будут обсуждаться вызовы, стоящие перед демократией, меняющийся политический баланс на Южном Кавказе, перспективы европейского будущего Грузии, отношения между Тбилиси и Москвой, влияние войны в Украине на Грузию и предстоящие парламентские выборы», – говорится в сообщении.



Это – очередной европейский визит главы государства, не согласованный с правительством. В пресс-службе Кабмина подтвердили, что Зурабишвили не обращалась в правительство за разрешением.



Chatham House или Королевский институт международных отношений – это британский аналитический центр, действующий в Лондоне, целью которого является анализ и содействие пониманию основных международных проблем и текущих событий.



Несмотря на решение Конституционного суда, признавшего, что Зурабишвили нарушила Конституцию, посетив в сентябре 2023 года Берлин, Брюссель и Париж, президент не отказывается от визитов, не согласованных с правительством. На поездки для встреч с европейскими лидерами Зурабишвили в 2023 году потратила из личного бюджета 48 217 лари (17 тысяч евро).





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





