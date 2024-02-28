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Посол США: Мы хотим, чтобы Грузия стала членом ЕС


28.02.2024   12:44


Мы хотим, чтобы Грузия стала членом Европейского союза. Я знаю, что многие из вас очень усердно работали для достижения этого, и я знаю, что в ближайшие месяцы и годы вы будете работать еще усерднее по законодательным и другим необходимым направлениями, чтобы воплотить 9 приоритетов. Соединенные Штаты Америки будут продолжать поддерживать вас в этих усилиях, - заявил посол США в Грузии Робин Данниган в ходе своего выступления в комитете парламента Грузии по внешним отношениям.

Посол выразила надежду, что власти Грузии будут тесно сотрудничать с гражданским обществом, поскольку, по ее словам, в конечном итоге для членства в ЕС необходимы консенсус и единство внутри грузинского общества.

Данниган также подчеркнула важность встречи с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе и отметила, что она была очень продуктивной.

«В прошлую пятницу у меня была возможность обсудить связь, на которой основаны наши отношения, во время встречи с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе. Это была очень позитивная и продуктивная встреча. В моем разговоре с премьер-министром я еще раз подтвердила свою готовность углублять наши стратегические отношения и подчеркнула свои приоритеты в качестве посла, которые включают поддержку евроатлантического пути Грузии, поддержку наших двусторонних торговых инвестиций, включая Средний коридор, укрепление нашего военного партнерства, которое является краеугольным камнем наших отношений и поддержку наших культурных связей», - заявила посол.


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