

Самхарадзе: 30 лет США стоят рядом с Грузией

28.02.2024 12:47





30 лет США стоят рядом с Грузией - в аспектах строительства государственных институтов, экономического развития, поддержки демократии и, самое главное, территориальной целостности, - заявил председатель комитета парламента Грузии по внешним отношениям Николоз Самхарадзе на заседании комитета, на котором слушают посла США в Грузии Робин Данниган.



Самхарадзе от имени комитета поблагодарил американского дипломата, американский народ и правительство США.



«В 2009 году мы подписали Хартию о стратегическом партнерстве с США и уже 15 лет являемся стратегическими партнерами, однако США уже 30 лет стоят рядом с Грузией в различных направлениях - в аспектах строительства государственных институтов, экономического развития, поддержки демократии и, самое главное, территориальная целостность. Также очень важна поддержка со стороны США в направлении непризнания т.н. независимости оккупированных территорий.



«От имени комитета я хотел бы выразить огромную благодарность послу США, американскому народу и правительству США», - заявил Самхарадзе в начале заседания.



Посол США в Грузии Робин Данниган была приглашена комитетом по внешним отношениям парламента Грузии.



Основные аспекты стратегического партнерства Грузии и США и внешняя политика США – это тема, по которой Робин Данниган слушают в парламенте.





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