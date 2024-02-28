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Самхарадзе: 30 лет США стоят рядом с Грузией


28.02.2024   12:47


30 лет США стоят рядом с Грузией - в аспектах строительства государственных институтов, экономического развития, поддержки демократии и, самое главное, территориальной целостности, - заявил председатель комитета парламента Грузии по внешним отношениям Николоз Самхарадзе на заседании комитета, на котором слушают посла США в Грузии Робин Данниган.

Самхарадзе от имени комитета поблагодарил американского дипломата, американский народ и правительство США.

«В 2009 году мы подписали Хартию о стратегическом партнерстве с США и уже 15 лет являемся стратегическими партнерами, однако США уже 30 лет стоят рядом с Грузией в различных направлениях - в аспектах строительства государственных институтов, экономического развития, поддержки демократии и, самое главное, территориальная целостность. Также очень важна поддержка со стороны США в направлении непризнания т.н. независимости оккупированных территорий.

«От имени комитета я хотел бы выразить огромную благодарность послу США, американскому народу и правительству США», - заявил Самхарадзе в начале заседания.

Посол США в Грузии Робин Данниган была приглашена комитетом по внешним отношениям парламента Грузии.

Основные аспекты стратегического партнерства Грузии и США и внешняя политика США – это тема, по которой Робин Данниган слушают в парламенте.


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