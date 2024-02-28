

Президент: Пророссийские группы в Грузии маргинальны

28.02.2024 12:52





В [стране] есть пророссийские [группы], которые не заявляют об этом открыто. Поступает финансирование для поддержки этих групп и определенных форм антизападной пропаганды, - заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили в интервью Sky News.



По словам Саломе Зурабишвили, в октябре в Грузии пройдут очень важные выборы, и в этом году следует проявлять большую осторожность в отношении такого рода атак.



Вместе с тем, на вопрос, какие советы она дает и дает ли их, к примеру, Украине, которая все еще воюет [с Россией], и чувствует ли правительство Грузии давление со стороны России, Саломе Зурабишвили ответила: «Я не уверена, что мы должны давать какие-либо совет украинцам, потому что у нас были почти параллельные истории: империалистическая Россия 19-го века, советская Россия 20-го века, у нас были вторжения, мы прошли через все это вместе».



«Так что, мы стоим на одном пути, мы знаем, что наша единственная перспектива - это сближение с Европейским союзом, и это тот путь, по которому мы пройдем вместе с Украиной. Вместе с Молдовой мы были Ассоциированным трио, а война в Украине, по сути, ускорила этот путь и довела наши страны до статуса кандидатов», - заявила Зурабишвили.



На вопрос, обеспокоена ли она тем, что Россия по-прежнему имеет такое большое влияние на страну, Саломе Зурабишвили ответила: «Конечно. Я думаю, это должно беспокоить всех, а не только нас».



«Пророссийские группы в Грузии действительно маргинальны, поскольку у нас оккупированные территории, и мы помним... Довольно сложно представить, чтобы в таком обществе были пророссийские группы и партии, однако есть пророссийские [группы], которые не заявляйте об этом открыто. Поступает финансирование для поддержки этих групп и определенных форм антизападной пропаганды. В Грузии мы видим то же, что видим и в других местах, и я уверена, что в этом году мы увидим еще больше, поэтому мы должны быть очень осторожными», - заявила Зурабишвили, передает администрацией президента.





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