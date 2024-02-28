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Папуашвили: Приводить Грузии в пример Албанию, Молдову и Украину - это же самое, что сравнивать великого мастера с перворазрядниками
28.02.2024 13:04
Оппозиция и некоторые неправительственные организации уже несколько дней настоятельно требуют передать решающую роль в комплектовании судебной системы другим государствам, - об этом председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили пишет в соцсети.
Шалва Папуашвили откликается на место Грузии в мировых рейтингах и отмечает, что согласно исследованиям, Грузия по всем параметрам превосходит Албанию, Молдову и Украину.
По его словам, грузинский народ даст на выборах достойный ответ всем, кто потерял чувство государственности и национального самоуважения.
«Оппозиция и некоторые неправительственные организации уже несколько дней настоятельно требуют передать решающую роль в комплектовании судебной системы другим государствам.
Всем грузинам ясно, что это равносильно признанию несостоятельности Грузии как государства и уступка суверенитета страны. Именно поэтому наш народ даст на выборах достойный ответ всем, кто утратил чувство государственности и национального самоуважения нашей страны.
Более того, мы должны знать, что все те, кто предлагает нам Албанию, Молдову и Украину как образцы для подражания, недобросовестны. Согласно любым исследованиям, Грузия по всем параметрам стоит выше этих стран. Использовать их в качестве примера для Грузии — то же самое, что сравнивать великого мастера с перворазрядниками», — пишет Шалва Папуашвили.
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