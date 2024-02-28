

Вашадзе: Михеил Саакашвили был и остается главным мотором «Национального движения»

28.02.2024 13:19





«Миша был и остается главным мотором «Национального движения»», — заявил лидер «Стратегии Агмашенебели» Георгий Вашадзе.



Георгия Вашадзе спросили о заявлении Гиги Угулава, где он сказал: «Ника Гварамия был главным мотором «Национального движения», в том числе и в условиях, когда Саакашвили здесь не было».



«Главным мотором «Национального движения» является Михаил Саакашвили. Все это видят. У «Национального движения» вместе с Михаилом Саакашвили много моторов. Вы видите, что вместе с «Национальным движением» мы полностью изменили курс и вернули людей в политику, в том числе и по тем вопросам, которые волнуют людей. Сегодня как никогда люди готовы к переменам, время перемен пришло. Вместе с «Национальным движением» мы будем главным игроком в интересах народа, чтобы Грузия была впереди. Я вам прямо говорю, главным мотором был и есть Миша», — заявил Георгий Вашадзе.







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