

Кобахидзе встретился с послом Королевства Швеция в Грузии

28.02.2024 13:23





Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе встретился с чрезвычайным и полномочным послом Королевства Швеция в Грузии Анной Либерг.



По сообщению пресс-службы премьер-министра, на встрече обсуждались вопросы плодотворного сотрудничества как в двустороннем, так и в многостороннем формате.



В разговоре была затронута положительная динамика партнерства за последние годы, в том числе в сферах торговли и экономики, обороны, безопасности, образования и культуры. Стороны подчеркнули перспективы углубления дальнейшего сотрудничества.



Было отмечено, что Швеция является для Грузии надежным партнером. Глава правительства поблагодарил Анну Либерг за решительную поддержку Швецией суверенитета и территориальной целостности Грузии.







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