

Посол США: Мы будем очень тесно сотрудничать с нашими партнерами, союзниками и всеми, кто разделяет наши интересы

28.02.2024 13:31





«Я хочу начать свое выступление со слов президента Байдена, — президент говорит, — мы будем очень тесно сотрудничать с нашими партнерами, союзниками и всеми, кто разделяет наши интересы, мы не оставим наше будущее незащищенным от тех, кто угрожает нашему видению», — заявила посол США в Грузии Робин Данниган в парламенте Грузии.



Данниган выступила с речью на заседании парламентского комитета по внешним связям и заявила, что Грузия и США должны еще больше углублять свои отношения.



«Мы будем работать ради благополучия и стабильности. Этими словами президент Байден подчеркивает, что наши альянсы, партнерство должны расширяться, именно об этом он просил меня, когда я отправлялась в Грузию, чтобы углубить существующее хорошее и широкое сотрудничество. У нас очень хорошие отношения, нас объединяет любовь к свободе и вера в то, что мы готовы и способны сделать мир лучше для наших детей», — заявила Данниган.







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