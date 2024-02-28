

Данниган: Ни одна страна не поддерживает Грузию так сильно, как США

28.02.2024 13:39





«Ни одна страна не поддерживает Грузию так сильно, как США. За эти 32 года мы предоставили Грузии помощь на сумму более шести миллиардов долларов», — заявила в парламенте посол США в Грузии Робин Данниган.



Как заявил посол на заседании парламентского комитета по международным отношениям, США поддерживают Грузию и её долг как посла — дальнейшее углубление отношений между странами.



«Мой долг, как посла, – углублять отношения и партнерство с Грузией. Когда был день трагической аннексии Грузии Красной армией, мы еще раз увидели, что ни одна страна не поддерживает Грузию так сильно, как Соединенные Штаты. За эти 32 года мы предоставили Грузии помощь на сумму более шести миллиардов долларов. Это партнерство выгодно обеим странам. Я встречалась со многими грузинами, чью жизнь изменило партнерство США и Грузии — офицерами, пограничниками, военнослужащими, профессорами, студентами, фермерами, представителями малого бизнеса. США внесли свой вклад в защиту суверенитета и территориальной целостности Грузии. Мы подготовили грузинских пограничников, 1600 человек прошли военное образование в США. Мы оснастили Грузию оборудованием, совместимым с НАТО. Если мы пересмотрим эти 32 года, то увидим, что США являются если не единственными, то одними из самых сильных сторонников Грузии», — заявила Данниган.







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