

Мэрия Тбилиси дополнительно закупит 40 единиц 18-метровых автобусов

28.02.2024 14:07





По заявлению мэра Тбилиси Кахи Каладзе, правительство столицы дополнительно закупит 40 единиц 18-метровых автобусов.



Как отметил Каха Каладзе на сегодняшнем заседании столичного правительства, Агентству госзакупок поручено объявить консолидированный тендер на закупку автобусов категории М3.



«Что касается этих 40 единиц 18-метровых автобусов, то новые автобусы, работающие на компрессированном природном газе (CNG), будут иметь вместимость 162 пассажира, включая 43 сидячих мест. Автобусы должны быть полностью адаптированы для людей с ограниченными возможностями здоровья; автобусы должны иметь современную стандартную интегрированную систему отопления, кондиционирования и вентиляции, которая будет рассчитана на климатические условия Тбилиси; они должны быть оснащены голосовой системой информирования, внутренней и внешней антивандальной системой видеомониторинга, зарядными точками для мобильников и другими современными системами мониторинга, управления и безопасности», - заявил Каладзе.





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