|
|
|
Мэрия Тбилиси дополнительно закупит 40 единиц 18-метровых автобусов
28.02.2024 14:07
По заявлению мэра Тбилиси Кахи Каладзе, правительство столицы дополнительно закупит 40 единиц 18-метровых автобусов.
Как отметил Каха Каладзе на сегодняшнем заседании столичного правительства, Агентству госзакупок поручено объявить консолидированный тендер на закупку автобусов категории М3.
«Что касается этих 40 единиц 18-метровых автобусов, то новые автобусы, работающие на компрессированном природном газе (CNG), будут иметь вместимость 162 пассажира, включая 43 сидячих мест. Автобусы должны быть полностью адаптированы для людей с ограниченными возможностями здоровья; автобусы должны иметь современную стандартную интегрированную систему отопления, кондиционирования и вентиляции, которая будет рассчитана на климатические условия Тбилиси; они должны быть оснащены голосовой системой информирования, внутренней и внешней антивандальной системой видеомониторинга, зарядными точками для мобильников и другими современными системами мониторинга, управления и безопасности», - заявил Каладзе.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна