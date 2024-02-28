

Деканоидзе: Нужно выполнить рекомендации Венецианской комиссии, чтобы в декабре открылись переговоры о вступлении в ЕС

28.02.2024 14:29





Правящая сила не видит необходимости в реформировании Совета юстиции. Нужно выполнить рекомендации Венецианской комиссии, чтобы в декабре открылись переговоры о вступлении в ЕС, - заявила депутат от «Еврооптимистов» Хатия Деканоидзе, откликаясь на заявление председателя парламента Грузии Шалвы Папуашвили о реформе правосудия и модели «ветинга».



По словам Деканоидзе, рекомендации Венецианской комиссии определяют, что должна сделать страна для осуществления реформы, и рекомендации должны быть выполнены.



«Рекомендация была от Венецианской комиссии. Здесь речь идет не о том, что Хатия Деканоидзе говорит правящей силе, а о том, что, по мнению Шалвы Папуашвили, нам вообще не нужно реформировать Совет юстиции. Если у правящей силы есть какие-то краеугольные камни и модели новых реформ, я готова и уверена, что все в парламенте будут готовы рассмотреть эти модели. Однако их ответ был таков, что они не видят необходимости в реформировании Совета юстиции. Все написано в рекомендациях Венецианской комиссии, которые нужно выполнить, чтобы в декабре открылись переговоры», - заявила Деканоидзе.



Для справки, председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявляет, что передача решающей роли в комплектовании судебной системы другим государствам, чего уже несколько дней требуют оппозиция и некоторые неправительственные организации, равносильно уступке суверенитета страны.



«Именно поэтому наш народ даст на выборах достойный ответ всем, кто утратил чувство государственности и национального самоуважения нашей страны. Более того, мы должны знать, что все те, кто предлагает нам Албанию, Молдову и Украину как образцы для подражания, недобросовестны. Согласно любым исследованиям, Грузия по всем параметрам стоит выше этих стран. Использовать их в качестве примера для Грузии — то же самое, что сравнивать великого мастера с перворазрядниками», — пишет Шалва Папуашвили в соцсети.





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