

«Гирчи» предлагает провести амнистию, которая может затронуть Саакашвили

28.02.2024 14:44





Партия «Гирчи» выступает с инициативой проведения масштабной амнистии в Грузии. Соответствующий законопроект уже внесен в парламент. Он не коснется реализаторов тяжелых наркотиков, однако в случае утверждения проекта будет смягчено наказание для обвиненных в хранении особо крупного количества марихуаны, либо они будут полностью освобождены от отбывания наказания. Инициатива также коснется отбывающих пожизненный срок заключения и арестованных за должностные преступления.



В целом проект, представленный лидером партии «Гирчи» Яго Хвичия, касается примерно пяти тысяч заключенных. Кроме того, согласно этой инициативе, срок наказания всем заключенным будет снижен на 1/4.



Проект прокомментировал председатель парламента Шалва Папуашвили:



«Наш подход заключается в том, что в исправительных учреждениях не должно быть большого количества (заключённых). Вы знаете, что премьер-министр подчеркнул это в своем выступлении. Когда «Грузинская мечта» пришла к власти, в пенитенциарных учреждениях содержалось примерно 24 или 25 тысяч заключенных, а сегодня это число снизилось примерно до девяти тысяч… Здесь важен государственный подход к этому вопросу, а также позиция Минюста, позиция правительства. Такой подход необходим, и он не должен быть частью како-то политической программы», – заявил Шалва Папуашвили.



Часть оппозиции отмечает, что в случае принятия проекта он, с большой вероятностью, коснется и экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, осужденного, в частности, за превышение должностных полномочий. Однако может ли он выйти на свободу в результате амнистии, не сообщается.



«Конечно, это касается и Миши Саакашвили... Я думаю, что эта амнистия лишит «Грузинскую мечту» оружия политического влияния. Вторая часть – да, когда идет постоянный разговор о предвзятости суда, о справедливости правосудия, тогда амнистия может стать тем гуманным актом, который вернет чувство справедливости людям, находящимся в тюрьме», – сказала нефракционный депутат Тамар Кордзая.



Члены «Лело» называют законопроект «крайне опасным, не несущим блага обществу».



«Мы не считаем, что должностные преступления должны оставаться безнаказанными. Мы считаем это опасным для общества. Если эта амнистия будет реализована, из тюрем выйдут многие осужденные за очень тяжелые преступления», – сказала член «Лело» Саломе Самадашвили.





Напомним, что в начале февраля новый премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявили, что максимальное количество заключенных для Грузии – 5500 человек.



«Есть европейский стандарт. В связи с этим оптимальная цифра будет где-то максимум 5500 заключенных… Мы делаем серьезные успехи, но сегодняшний темп тоже не оптимален», – заявил Ираклий Кобахидзе.



Согласно последнему отчету Совета Европы, по количеству заключенных на душу населения Грузия занимает второе место в Европе. В последующие годы Грузия сохраняла «передовые» позиции по Европе, а в отчете за 2022-ой Грузия заняла второе место в Европе с 9389 заключенными.





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