

Количество запросов о соискании убежища из Грузии в страны ЕС в 2023 году сократилось на 12%

28.02.2024 15:01





В 2023 году за предоставлением убежища в странах Евросоюза обратились 1,14 миллиона человек. Информацию об этом распространяет агентство, занимающееся вопросами соискателей убежища в ЕС.



Согласно статистическим данным, по сравнению с прошлым годом, количество соискателей убежища в странах-членах ЕС выросло на 18% и достигло рекордного уровня за последние семь лет.



Согласно опубликованным данным, больше всего заявок о предоставлении убежища подавали граждане Сирии и Афганистана. В частности, речь идет о 181 000 и 114 000 заявках. На третьем месте — граждане Турции, подавшие в 2023 году более 100 тысяч заявок. Большинство из них просили убежища в Греции.



Что касается Грузии, то, согласно опубликованным данным, в 2023 году граждане Грузии подали 25 209 заявок о соискании убежища в Евросоюзе. По сравнению с прошлым годом, это на 12% меньше, но все равно считается высокой отметкой. Больше всего заявок граждане Грузии заполнили в Германии. Речь идет о более чем 9000 заявках. Далее следует Франция, где в 2023 году убежище попросили более 7000 граждан Грузии и более 3000 граждан в Италии.



Среди государств-членов Евросоюза наибольшее количество заявок от соискателей убежища получила Германия – 330 000, за ней следуют Франция – 167 000 заявок, Испания – 162 000 заявок и Италия – 136 000 заявок.



Как пишет агентство, в эти данные не включены граждане Украины, которые были вынуждены покинуть страну из-за войны, начатой Россией. 4,4 миллиона украинцев имеют статус лица, находящегося под временной защитой в ЕС.





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