

США готовы к секторальному сотрудничеству с Грузией - Вашадзе

28.02.2024 15:11





Посыл посла весьма конкретен – Америка готова к секторальному сотрудничеству, будь то прямые авиарейсы или инвестиции в конкретных направлениях, главное, чтобы Грузия предприняла соответствующие шаги, - заявил журналистам председатель партии «Стратегия Агмашенебели» Георгий Вашадзе, комментируя слушание посла США Робина Данниган на заседании комитета парламента Грузии по внешним отношениям.



По словам Вашадзе, эти шаги заключаются в смене власти и институциональных реформах.



«С их стороны есть готовность ко всему, в том числе речь шла о визовом направлении, а также о полетах, введении технологических компаний, но у нас есть правительство, которое и пальцем не шевельнет, чтобы продвинуться в этом направлении. Посыл посла таков, что Америка готова больше работать с Грузией и углублять экономическое сотрудничество в секторальном направлении, что нам очень нужно. Для этого мы должны предпринять шаги, 9 пунктов это то, чтобы этим путем (выполнением рекомендаций) поступило больше инвестиций.



Также шла речь о нападках на гражданский сектор. Когда строишь демократию, нужно не бороться с иным мнениям, а слушивать», - заявил Вашадзе.







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