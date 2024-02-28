

Папуашвили: Грузия не представляет угрозу для США с точки зрения миграции

28.02.2024 15:15





Спикер парламента Шалва Папуашвили заявил, что Грузия с ее населением в 3,5 млн человек не представляет угрозу для США с точки зрения миграции.



Папуашвили отметил, что Грузия желает перейти к безвизовому режиму с Соединенными Штатами, установить прямое авиасообщение и увеличить инвестиции из США. Однако это, по его словам, нуждается в поощрении со стороны американского правительства.



Спикер отметил, что в этом направлении Грузия предпринимает шаги: создается благоприятная инвестиционная среда и контролируется, чтобы люди, которые могут быть нежелательны для США, не могли въехать в США.



«Граждане Америки имеют безвизовый режим в Грузии. Понятно и правильно, что в целом у Америки нет безвизового режима со многими странами, но, например, непризнанное государство Тайвань имеет безвизовый режим, и я не думаю, что Грузия с ее 3,5-миллионным населением будет представлять какую-либо угрозу для США с точки зрения миграции.

Безвизовый режим был бы еще одним добрым жестом по отношению к грузинскому народу и продемонстрировал бы соответствующее отношение к нему.



Что касается авиаперелетов, наша сторона абсолютно готова поддержать любую американскую авиакомпанию или любую другую в осуществлении этих рейсов. Если понадобится какая-либо помощь с нашей стороны, мы поможем, США могут подтолкнуть или поощрить авиакомпании к планированию этих рейсов», — пояснил Папауашвили.



Спикер уверен, что безвизовый режим и прямые авиарейсы будут способствовать развитию отношений между людьми и углублению экономических связей.







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