

Мэр Тбилиси активировать лицензии на работу такси до 1 апреля

28.02.2024 16:21





По словам мэра Тбилиси Кахи Каладзе, неактивированное до 1 апреля разрешение на такси будет автоматически аннулировано и восстановить его будет невозможно.



Как указал мэр столицы, владельцы, желающие сохранить упомянутые разрешения, могут получить информацию об активации на сайте: www.taxi.tbilisi.gov.ge или позвонив на горячую линии Мэрии Тбилиси:



«С первого апреля прошлого года стартовал третий этап реформы такси, который легализовал лиц, имеющих права на такси категории «А». Для активации указанных разрешений реформой предусмотрен срок в один год, который истекает первого апреля текущего года. К 1 апреля разрешения, которые есть у водителей, должны быть активированы. Всего выдано более 35 тысяч разрешений категории «А» — в два-три раза больше, чем необходимо в городе, хотя граждане хотели взять эти разрешения», — заявил Каха Каладзе.



Мэр предупредил, что желающие сохранить указанное разрешение должны активировать его до 1 апреля:



«На сегодняшний день примерно 20-21 тысяч разрешений неактивны. Поэтому у вас есть время до 1 апреля. Разрешения, деактивированные 1 апреля, будут автоматически аннулированы и не подлежат восстановлению. Поэтому тем, кто желает сохранить свои разрешения, активируйте их до 1 апреля. Информацию об этом можно получить на соответствующем сайте: www.taxi.tbilisi.gov.ge, а также на горячей линии Мэрии Тбилиси», — сказал Каладзе.





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