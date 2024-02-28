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Мэр Тбилиси активировать лицензии на работу такси до 1 апреля
28.02.2024 16:21
По словам мэра Тбилиси Кахи Каладзе, неактивированное до 1 апреля разрешение на такси будет автоматически аннулировано и восстановить его будет невозможно.
Как указал мэр столицы, владельцы, желающие сохранить упомянутые разрешения, могут получить информацию об активации на сайте: www.taxi.tbilisi.gov.ge или позвонив на горячую линии Мэрии Тбилиси:
«С первого апреля прошлого года стартовал третий этап реформы такси, который легализовал лиц, имеющих права на такси категории «А». Для активации указанных разрешений реформой предусмотрен срок в один год, который истекает первого апреля текущего года. К 1 апреля разрешения, которые есть у водителей, должны быть активированы. Всего выдано более 35 тысяч разрешений категории «А» — в два-три раза больше, чем необходимо в городе, хотя граждане хотели взять эти разрешения», — заявил Каха Каладзе.
Мэр предупредил, что желающие сохранить указанное разрешение должны активировать его до 1 апреля:
«На сегодняшний день примерно 20-21 тысяч разрешений неактивны. Поэтому у вас есть время до 1 апреля. Разрешения, деактивированные 1 апреля, будут автоматически аннулированы и не подлежат восстановлению. Поэтому тем, кто желает сохранить свои разрешения, активируйте их до 1 апреля. Информацию об этом можно получить на соответствующем сайте: www.taxi.tbilisi.gov.ge, а также на горячей линии Мэрии Тбилиси», — сказал Каладзе.
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