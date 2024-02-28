

Робин Данниган: Существуют реальные риски, что дезинформация со стороны России поставит под угрозу доверие к демократии

28.02.2024 16:53





Я думаю, что существуют реальные риски того, что дезинформация со стороны России поставит под угрозу доверие к демократической системе, - заявила посол США в Грузии Робин Данниган перед началом мероприятия, посвященного развитию сельского хозяйства, ориентированного на Европу.



«Я не верю, что Россия является силой позитивных перемен или позитивного влияния в этой стране или других демократических странах. Я думаю, существует реальная опасность того, что дезинформация со стороны России поставит под угрозу доверие к демократической системе и избирательной системе. США абсолютно готовы к работе с правительством Грузии, Центральной избирательной комиссией, всеми организациями гражданского общества и оппозиционными партиями, чтобы гарантировать, что эти выборы будут свободными и справедливыми, не было вмешательства внешних сил, и чтобы грузины знали, что когда они придут к урнам для голосования, они проголосуют тайно, и их голоса будут подсчитаны справедливо. Мы тратим наши ресурсы, чтобы убедиться в том, что это так, и мы продолжим это делать», — заявила посол США в Грузии Робин Данниган.





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