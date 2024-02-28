

Вводится уголовное наказание за незаконное пересечение границы Грузии

28.02.2024 16:57





Подготовка такого преступления, как незаконное пересечение государственной границы Грузии, а также – незаконная перевозка мигранта или создание соответствующих условий для его пребывания в Грузии, становятся уголовно наказуемыми.



Проект поправок в Уголовный кодекс, который подготовило МВД, уже инициирован в парламенте.



Как поясняет ведомство, на начальной стадии совершения упомянутых преступлений во многих случаях следственному органу становится известна важная информация об умышленном создании условий для совершения преступления, однако с учетом того, что действующий Уголовный кодекс не предусматривает наказание за подготовку указанных преступлений, реагирование на такие действия и принятие эффективных мер против них невозможны.



Вместе с тем лица, просящие статуса международной защиты, освобождаются от ответственности за незаконное пересечение границы. Согласно проекту, если окончательным решением будет установлено, что иностранец или лицо без гражданства не нуждается в международной защите, он не будет освобожден от уголовной ответственности.





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