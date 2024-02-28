

Папуашвили: «Европейский фонд за демократию», основанный Евросоюзом, финансирует политические партии и вмешивается в выборы

28.02.2024 17:19





«Европейский фонд за демократию», основанный Евросоюзом, финансирует политические партии и вмешивается в выборы. Иностранным деньгам нечего делать в грузинской политике, такое финансирование должно прекратиться, - заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили в беседе с журналистами.



По его словам, если общая воля Грузии и Евросоюза состоит в том, чтобы провести выборы в справедливых условиях, необходимо, чтобы прекратилось прямое или косвенное финансирование партий из европейских каналов.



Как отмечает Папуашвили, надлежащее проведение выборов является одной из составных частей 9-ти пунктов, и в одиночку Грузия не может справиться с этой проблемой - здесь должны вмешаться ЕС, его представительство, Еврокомиссия.



При этом председатель парламента заявляет, что не имеет значения, откуда будет происходить вмешательство в выборы – с территории России, Евросоюза или Соединенных Штатов Америки, любое вмешательство – это российский стиль.



«Если наша общая воля состоит в том, чтобы выборы были основательными и честными, необходимо запретить и прекратить прямое или косвенное финансирование партий в Грузии по европейским каналам, в том числе и российским. Это ответственность Европейского союза, и если финансирование партий не будет прекращено, это нанесет ущерб выборам и помешает выбору грузинского народа. Иностранным деньгам нечего делать в грузинской политике и предвыборной агитации, и такое финансирование должно быть прекращено. Я призываю всех доноров, все посольства обратить внимание на то, чтобы ни один их цент не оказался в партийной копилке», - заявил Папуашвили.





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