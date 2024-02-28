

Давиташвили: Поддержка США важна в процессе европейской интеграции Грузии

28.02.2024 19:04





В процессе евроинтеграции Грузии важна поддержка США, в том числе в плане реформирования сельского хозяйства. Об этом заявил министр экономики и устойчивого развития Грузии, первый вице-премьер-министр Леван Давиташвили во время своего выступления на мероприятии, посвященном развитию сельского хозяйства, ориентированного на Европу.



Говоря о важности развития аграрного сектора Грузии в соответствии с европейскими стандартами, Леван Давиташвили отметил, что этот вопрос особенно актуален сегодня, когда Грузия уже является страной-кандидатом на членство в ЕС.



Давиташвили поблагодарил Агентство США по международному развитию (USAID) за помощь, оказанную в этом отношении.

В своем выступлении министр также отметил, что аграрный сектор является одним из крупнейших блоков Соглашения об ассоциации между Грузией и Европейским Союзом, который включает в себя ряд направлений, включая безопасность продуктов питания, модернизацию и повышение конкурентоспособности отрасли.



Мероприятие, посвященное развитию сельского хозяйства, ориентированного на Европу, было организовано Сельскохозяйственной программой Агентства США по международному развитию (USAID). В нем также приняли участие посол США в Грузии Робин Данниган, министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Отар Шамугия, представители организаций, работающих в сфере сельского хозяйства и частного сектора.







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